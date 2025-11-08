Haberler

Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu

Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu
Güncelleme:
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ortaokul ve lise öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Ayşe Özbek ve on ikinci sınıf öğrencisi Yaşamay Sarıkaya'nın evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Sevgili öğrencilerimiz Yaşamay ve Ayşe'nin evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yaşamay Sarıkaya ve Eskihisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşe Özbek'in ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız öğrencilerimizle sohbet edip, hedeflerini dinledi. Öğrencilerimizin okul içi durumu ve deneme sınavları değerlendirildi. Eksik olduğu konuların sınava kadar giderilmesi için yapılması gerekenler planlandı. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
