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Kaymakam Ateş, Malgaçemir Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Ateş, Malgaçemir Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Malgaçemir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Kaymakam, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşlar ise kaymakamın ilgisinden memnun olduklarını iletti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçeye bağlı Malgaçemir Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'e, Malgaçemir Mahallesi ziyaretinde kurum amirleri de eşlik etti. Ziyaret sırasında, vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ateş, mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Kaymakam Ateş vatandaşlarla buluşarak, taleplerini dinlemek ve mahallerin ihtiyaçlarına çözüm üretmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek bu tür ziyaretlerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Malgaçemir Mahallesi'ndeki vatandaşlar ise Kaymakam Ateş'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerinin sorunlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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