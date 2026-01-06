Haberler

Çine Kaymakamı Erdoğan'dan jandarma personeline başarı belgesi

Çine Kaymakamı Erdoğan'dan jandarma personeline başarı belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmalarındaki özverilerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı ve personeline başarı belgelerini takdim etti. Jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanmasındaki rolü vurgulandı.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçede genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özveri ve gayretlerden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, jandarma teşkilatının ilçede huzur ve güven ortamının korunması adına üstlendiği görevlerin önemine dikkat çekildi. Kaymakam Erdoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi noktasında jandarma personelinin büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirten Kaymakam Erdoğan, jandarma teşkilatının devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Başarı belgesi takdim edilen İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve jandarma personelini tek tek tebrik eden Kaymakam Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla görev yapacaklarına inandığını dile getirdi. Kamu düzeninin korunmasının ekip çalışması ve disiplinli bir görev anlayışıyla mümkün olduğuna dikkat çeken Kaymakam Erdoğan, güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Tören, başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Maduro'nun yerine gelen Rodriguez gerçekte kimdir?
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim