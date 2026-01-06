Çine Kaymakamı Erdoğan'dan jandarma personeline başarı belgesi

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçede genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özveri ve gayretlerden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, jandarma teşkilatının ilçede huzur ve güven ortamının korunması adına üstlendiği görevlerin önemine dikkat çekildi. Kaymakam Erdoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi noktasında jandarma personelinin büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirten Kaymakam Erdoğan, jandarma teşkilatının devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Başarı belgesi takdim edilen İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve jandarma personelini tek tek tebrik eden Kaymakam Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla görev yapacaklarına inandığını dile getirdi. Kamu düzeninin korunmasının ekip çalışması ve disiplinli bir görev anlayışıyla mümkün olduğuna dikkat çeken Kaymakam Erdoğan, güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Tören, başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AYDIN