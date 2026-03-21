Kaymakam Abay, bayramda güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakam İlhan Abay, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçleriyle bir araya gelerek personelin bayramını kutladı.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle buluştu. Görev başındaki personelle sohbet eden Kaymakam Abay, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bayramda da mesai mefhumu gözetmeden görevlerini sürdüren emniyet ve jandarma personelinin önemine dikkat çeken Abay, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için büyük bir fedakarlık gösterildiğini ifade etti. Kaymakam Abay, görev başındaki tüm personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı