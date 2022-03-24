Kayıp Dursun Zehir dosyasıyla ilgili gelen cinayet itirafı şoke etti

ANKARA (İHA) - Rize'de 5 ay önce kaybolan Dursun Zehir ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeleri Müge Anlı, canlı yayında aktardı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 günü kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in dosyasını araştırıyordu. Yaşlı adamın ailesini stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı'nın dikkatini, 20 yaşındaki torunu Kerim Zehir'in kayıp gününe ait yaptığı açıklamalar şüphe çekmişti. Ücretli sanal oyun bağımlısı olduğu ortaya çıkan K.Z., "Dedemi parçalayıp gömmüş olabilirler" derken bir diğer yandan; "Pazar Kız Kalesi'ndeki kayalıklardan kendini atmış olabilir" açıklamalarını yapmıştı.

Müge Anlı'dan kritik soru

Dursun Zehir'in telefonunun kaybolduktan 4 gün sonra Ankara'da sinyal vermesinin peşine Müge Anlı, torun K.Z.ye "Ankara'da bir tanıdığın var mı?" sorusunu yöneltmişti. O andan sonra kayıp dosyasının düğümü çözülmeye başladı. Torun K.Z.in yapılan HTS incelemesinin ardından Ankara'da yaşayan E.G. ve Y.Ş. isimlerine ulaşıldı. Bunun üzerine üç ayrı ilde operasyon başlatıldı. Kerim Zehir'in telefon kayıtlarında görüştüğü ortaya çıkan Y.Ş.Rize'de, E.G. Artvin'de ve torun K.Z. İstanbul'da gözaltına alındı.

Yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını canlı yayında aktaran Müge Anlı, şüphelilerin birbirini suçladığını anlattı. Cinayetin itirafçısı olan Y.Ş., ifade işlemeleri sırasında; Dursun Zehir'in güvenlik kamerasına takıldığı son yerin yakınındaki bir parkta oturduklarını, Dursun Zehir'in yanlarına geldiğini, E.G.nin o esnada kendisini arayan kişiye "paketi aldım" dediğini anlattı.

Sonrasında birlikte sahildeki kayalıklara gittiklerini ve orada E.G.'nin Dursun Zehir'in kafasına taşla vurarak öldürdüğünü ve torun K.Z.'de dikkat çektiği Kız Kalesi sahiline birlikte gömdüklerini söyledi.

E.G. ise ifadesinde; olay günü Y.Ş.'nin 11.00 sıralarında evden tek başına ayrıldığını, aynı gün saat 16.00-16.30 gibi telaşlı bir şekilde eve döndüğünü, hemen duşa girdikten sonra ilk iş olarak tüm kıyafetlerini makineye atıp yıkadığını, kendisinden de kirli çamaşırlarını yıkamak için istediğini anlattı. Dursun Zehir'i Y.Ş.'yi öldürdüğünü iddia etti.

Cinayet itirafını Müge Anlı ekibinden öğrenen K.Z. ise önce şüphelileri tanımadığını ileri sürse de şüphelileri tanıdığını söylemek zorunda kaldı. Şüphelilerden Y.Ş.'yi internet kafeden; E.G. ise kumardan tanıdığını ifade etti. Dedesinin öldürüldüğünü öğrendikten sonra internet kafeye gidip oyun oynamak isteyen K.B., İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel