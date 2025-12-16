Haberler

Akdeniz'e açılıp, cansız bedeni Kıbrıs'ta bulunan balıkçı, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Akdeniz'e açılıp, cansız bedeni Kıbrıs'ta bulunan balıkçı, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 gündür kayıp olan balıkçı Refik Sahiloğulları'nın cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karaya vurdu. Aileye bilgi verilirken, cenazesi Samandağ'da defnedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle Akdeniz'e açılan ve 12 gündür haber alınamayan balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde karaya vurmuş halde bulundu. Kayıp balıkçının cenazesi Samandağ'da defnedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık'ta sabah saatlerinde balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları'na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmaları sonuç vermezken, kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu. Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen Sahiloğulları'nın cenazesi, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - HATAY

