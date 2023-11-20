Kayıp 11 mürettebat uçak, helikopter ve İHA'lar ile aranıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, kayıp olan 11 mürettebata ilişkin, "Şu anda bütün ekiplerimizle, AFAD ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Ereğli Belediyesi, Valiliğimiz, Özel İdaremiz, Orman Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli limanında gerçekleşen kuvvetli yağış ve fırtına sonrası durumu değerlendirdi. Zonguldak ve Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana geldiğini hatırlatan AFAD Başkanı Memiş, Kafkametler isimli Türk bandıralı geminin kaybolarak üzücü bir olayın yaşandığını belirtti. Olayın ardından devletin tüm imkanlarıyla çalışma başlattığını, kayıp olan 12 mürettebattan birinin cansız bedeninin bugün bulunduğunu ifade eden Memiş, kayıp olan 11 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini kaydetti. Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu vurgulayan Memiş, "Fırtına kasırgaya, kasırga da adeta daha 'tornado' denilen daha şiddetli bir rüzgara dönüştü. Hem denizden hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık, ancak gün ağarmasıyla birlikte hava şartları biraz daha iyileşti. Şu anda bütün ekiplerimizle, AFAD ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Ereğli Belediyesi, Valiliğimiz, Özel İdaremiz, Orman Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine bağlı komutanlığımızla birlikte koordinasyon içerisinde arama tarama faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ediyoruz" dedi.

Türkiye genelinde can kayıplarının olduğunu hatırlatan Memiş, "Batman'da maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünden itibaren meydana gelen sellerde toplam 9 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu arada ilçe merkezinde de 225 müracaatta özellikle çatıların uçtuğu ihbarı alındı. Yaklaşık 213 iş yerimizde zarar oluştuğunu tespit ettik. 10 tane de konutta zarar var. Bu zararların ilk etapta giderilmesi maksadıyla İçişleri Bakanımızın talimatıyla 50 milyon liralık bir ödenek valilik emrine gönderildi. Tabii vatandaşlarımızın zararlarını gidermek konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki cana gelmesin. İnşallah diğer zararları da devletimiz giderecektir" diye konuştu.

"Hava şartları el verdiği müddetçe arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz"

Şu anda denizden arama çalışmalarına hava şartlarının uygun olmadığını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte biz karadan 'tarama' dediğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dün gece hava şartları çok daha kötüydü. Buna rağmen ekiplerimiz az önce saymış olduğumuz AFAD ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, jandarmamız, polisimiz, Deniz Kuvvetlerine bağlı ekiplerimiz, profesyonel arama kurtarma ekiplerimizle tarama faaliyetlerine aslında ara vermedik. Yani karadan tarama faaliyetlerimiz devam etti. Ancak denize açılmak veyahut havada helikopterin veya uçağın arama kurtarma veya tarama çalışması yapması pek mümkün olmadı. Yalnız gündüz saatlerinde siz de uçağı, helikopteri gördünüz. İHA'lar da bölgeyi tarıyorlar. Hava şartları el verdiği müddetçe arama kurtarma çalışmalarına inşallah tekrardan devam edeceğiz."

213 iş yeri zarar gördü

Toplamda 310 ihbar aldıklarını anlatan Memiş, "Ancak ihbar sayıları artabilir ve bizim tehditlerimiz devam ediyor. Elimizde yapmış olduğumuz tespitler var. Bu ihbarların tamamını değerlendirdik ve ilk zarar tespiti diyoruz. İlk zarar tespitinde 225 çatı hasarı, 10 konut zararı, 213 de iş yeri zararını bizzat biz de tespit ettik. Bunların giderilmesi noktasında çaba içerisindeyiz. Yani biz vatandaşlarımızın zararlarını giderme noktasında yani müsterih olsun vatandaşlarımız elimizden geleni yapacağız. Biz AFAD olarak anlık meteorolojik verileri takip ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bizlerle paylaşıyor. Biz de hemen bütün Türkiye'yle bu verileri paylaşıyoruz. Gün içerisinde iki farklı zamanda değerlendirme yapıyor meteoroloji yetkilileri, mühendisleri. En son verilere göre, en son yapılan paylaşıma göre, bu bölgemiz için yarın ve ondan sonraki gün için olumsuz bir durum yok. Yani yeşil görünüyor harita. Artık bu bütün vatandaşlarımız bu haritayı biliyorlar. Yani sarı veyahut da turuncu, hatta Allah korusun kırmızı ikaz yok. Yarın ve öbür gün için bu bölgede hava şartları, en azından yağış anlamında uygun gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Şırnak'ta turuncu alarmın devam edeceğini vurgulayan Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın için böyle bir durum söz konusu. O bölgede de bütün arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, jandarmamız, polisimiz, devletin bütün birimleri, bakanlıklarımızın tamamı alarm seviyesinde, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütün yetkilileri alarm seviyesinde, teyakkuz halindeler. Yine deprem bölgesinde de biliyorsunuz 200 bin konteyner bulunmakta. Yaklaşık 620 bin vatandaşımız konteynırlarda yaşıyor. Geçici konaklama yerleri buralar biliyorsunuz. Allah'a şükürler olsun çok yoğun bir yağış olmasına rağmen münferit birkaç böyle konteynırlarımızda su baskınları oldu ama çok büyük bir sorun da yaşamadık şükürler olsun. Bunu da ifade etmek isterim."

Vali Hacıbektaşoğlu: "11 gemi personelini arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da Zonguldak merkez, Ereğli, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde fırtına ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Ereğli ilçesinde metrekareye 125 kilogram, Zonguldak merkezde metrekareye 85 kilogram yağış düştüğünü belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu hiç görülmemiş özellikle Ereğli'de kasırga üzerinde bir fırtına olayı yaşadık. Bu çok ciddi zararlara yol açtı, su taşkınlarına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle dalgalar denizde 8-9 metreye kadar yükseldi. Bunun sonucunda üç gemimiz bundan etkilendi. Bu etkilenen gemilerin ikisi Ereğli limanımızın içindeydi. Bunlardan bir tanesi kırıma uğradı. 13 mürettebatı kurtarıldı. Diğer gemi yedeklenerek güvenlikli bir şekilde iskeleye yaklaştırıldı. Ancak Ereğli Limanı dışında, menderek dışında demirleyen Kafkametler isimli Türk bayraklı gemi maalesef demir tarayarak liman mendireğine çarpmıştır ve kırıma uğramıştır" dedi.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Geminin kayalıklara çarpmasından ve kırıma uğramasından itibaren bütün kabiliyetlerle Karadeniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin termal kameralarla, gece görüş dürbünleriyle ve karadan gözetlemeyle 25 metrenin altına düşmesine rağmen hem teknik kabiliyetler, hem insan arama kurtarma kabiliyetleriyle izlenmeye alınmıştır. Tabii o saatten bu yana hava koşullarının, deniz koşullarının el verdiği ölçüde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde maalesef bir gemi personeli, bir mürettebatımızın liman içerisinde cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer 11 gemi personelini arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."

Arama kurtarma çalışmalarının ilk andan itibaren hava koşulları ve deniz koşulları müsaade ettiği ölçüde devam ettiğini anlatan Hacıbektaşoğlu, "Bugün iki karakol uçağı, bir helikopterle havadan arama tarama, gözetleme çalışmaları devam etmiştir. Yine denizde liman içerisinde, liman dışında hava şartları çok deniz araçlarının hareket etmesine uygun değildi. 4 botla çalışmalar devam etti. Şu anda yine karadan çalışmalar gözetleme çalışmaları, tarama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar aralıksız devam edecek. 11 denizcimize, 11 gemi personeline ulaşıncaya kadar devam edecek" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, zarar gören esnafın zararının giderileceğini, valiliğe aktarılan 50 milyon liranın cuma günü, en geç pazartesi günü zarar gören vatandaşların hesaplarına yatacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da yarın hava şartlarının daha uygun olacağını tahmin ettiklerini, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, zarar gören vatandaşların zararının telafisinin yapılacağını belirtti. - ZONGULDAK