Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı: Seçimlerde Birlikte Hareket Edeceğiz
Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Karslı, Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimleri öncesi kulüplerin bir araya geldiğini ve 2026 Mayıs'ında yönetime talip olduklarını açıkladı. Türkiye'de kayak sporunu uluslararası başarıya taşımak için birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Karslı, önümüzdeki yıl yapılacak Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesi kulüpler olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

Ülke genelindeki 20 ilden yaklaşık 100 kulübün bir araya geldiği Kayak Kulüpleri birliği olarak Türkiye Kayak federasyonunun içinde bulunduğu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, 2026 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde yönetime talip olduklarını açıkladı.

Hafta sonunda Sivas'ta düzenleyecekleri toplantıyla federasyon başkanlığı için adaylığını açıklayacağını söyleyen Karslı, Türkiye'de kayak sporunun hak ettiği noktaya gelmesi ve uluslararası başarı için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Kayak Kulüplerinin başkanları ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ömer Karslı, Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e süreçle ilgili bilgi verdi.

Türkez ise Karslı ve ekibine başarı dileğinde bulundu. Ziyarein sonunda Karslı, Türkez'e plaket takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
