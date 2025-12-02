Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı: Seçimlerde Birlikte Hareket Edeceğiz

Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Karslı, önümüzdeki yıl yapılacak Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesi kulüpler olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

Ülke genelindeki 20 ilden yaklaşık 100 kulübün bir araya geldiği Kayak Kulüpleri birliği olarak Türkiye Kayak federasyonunun içinde bulunduğu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, 2026 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde yönetime talip olduklarını açıkladı.

Hafta sonunda Sivas'ta düzenleyecekleri toplantıyla federasyon başkanlığı için adaylığını açıklayacağını söyleyen Karslı, Türkiye'de kayak sporunun hak ettiği noktaya gelmesi ve uluslararası başarı için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Kayak Kulüplerinin başkanları ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ömer Karslı, Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e süreçle ilgili bilgi verdi.

Türkez ise Karslı ve ekibine başarı dileğinde bulundu. Ziyarein sonunda Karslı, Türkez'e plaket takdim etti. - ERZURUM