Katar Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulundu
Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ev sahipliğinde Genelkurmay Başkanlığı'nda karşılanan Al-Mannai, iki ülke marşlarının okunmasının ardından Onur Kıtası'nı selamladı ve basına kapalı bir görüşme yaptı.
Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Korgeneral Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Orgeneral Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, Al-Mannai ve beraberindeki heyet ile törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel