Kastamonu yerel haberleri... Bakan yardımcıları Yumaklı ve Turagay'dan Kastamonu Valiliğine ziyaret

Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bir dizi programa katılmak amacı ile Kastamonu'ya geldi. Yumaklı ve Turagay, programları çerçevesinde Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti. Beraberlerindeki heyet ile birlikte Vali Çakır ile bir araya gelen Yumaklı ve Turagay, Kastamonu'daki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı. - KASTAMONU