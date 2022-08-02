Kastamonu yerel haberi | Bozkurt'tan Başkan Işık'a ziyaret Kastamonu haberine göre Tüm Engelliler Konfederasyon Başkan Vekili Mahmut Bozkurt ve Ankara Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Tüketici Konfederasyonu Engelliler Komisyon Başkanı, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulüp Başkanı Ümran Öztürk Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Tüm Engelliler Konfederasyon Başkan Vekili Mahmut Bozkurt ve Ankara Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Tüketici Konfederasyonu Engelliler Komisyon Başkanı, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulüp Başkanı Ümran Öztürk Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine başarılar diledi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Mahmut Bozkurt Alim Işık Kütahya Ankara Yerel Haberler

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