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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı öncesinde trafik kurallarına dikkat çağrısı yaptı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Trafik işaretlerine, trafik kurallarına titiz bir şekilde uyalım, hızdan kaçınalım. Allah korusun istenmeyen şeylerle karşılaşmayalım. Ailelerimizi akrabalarımızı, çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi üzmeyelim" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, basın mensupları ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Vali Dallı, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ramazan Bayramı'nda can kayıplarının yaşanmaması için yola çıkacak vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Dallı, her türlü tedbiri alarak, trafikte kurallara uymalarını istedi.

Yola çıkmadan önce araçların bakımlarının yapılmasının önemine değinen Vali Dallı, "Önümüzdeki Çarşamba günü, Ramazan Bayramına gireceğiz. Bayramımızın da güven ve huzur içinde geçmesi için kolluk kuvvetlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla her türlü tedbirimizi planladık. Yola çıkacak olan, seyahat edecek olan öncelikle hemşehrilerimize sonrasında tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Trafik işaretlerine, trafik kurallarına titiz bir şekilde uyalım, hızdan kaçınalım. Allah korusun istenmeyen şeylerle karşılaşmayalım. Ailelerimizi akrabalarımızı, çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi üzmeyelim. İçişleri Bakanlığımızın bu seneki sloganı; hayatla yarışılmaz. Acele ederek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Yavaş giderseniz, yarım saat, 1 saat geç kalırsınız ama oluşabilecek sıkıntıları da ortadan kaldırmış olursunuz. Hep beraber, huzur, güven içerisinde inşallah güzel bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Vali Dallı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde görevlerini başarı ile yapan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personellerine de teşekkür etti. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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