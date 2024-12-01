Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz

 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı

Muhalifler, teröristlerin kalesinde
Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde

Kastamonu Üniversitesi'nden Özel Bireylere Havacılık Etkinlikleri

Kastamonu Üniversitesi'nden Özel Bireylere Havacılık Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, oluşturdukları 'Gökyüzü Kadar Engelsiz Bir Hayat' projesi kapsamında özel bireylerle çeşitli havacılık etkinlikleri gerçekleştirdi ve oyuncak uçaklar ile örgü bileklikler hediye etti.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri tarafından, yürütülen proje çerçevesinde özel bireylerle çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde özel bireyler ile bir araya geldi. Havacılık Yönetimi öğrencileri Kadircan Açar, Murat akkaya, Nergiz Arslan, İnci Şilan Hatun, Melisa Bilgin, Nisa Büyükisbir, Arş. Gör. Dr. Şafak Aktemur danışmanlığında hazırlanan "Gökyüzü Kadar Engelsiz Bir Hayat" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, özel bireyler ile havacılık ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur'un destekleri ile gerçekleştirilen projede, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla kullanılmış kartonlar kullanılarak yapılan oyuncak uçaklar ve örgü bileklikler özel bireylere hediye edildi. Havacılığa olan ilgiyi oluşturabilmek amacıyla uçak resmi boyama etkinliği, iletişimi geliştirebilmek için yapılan soru-cevap etkinliği, oluşan ilgiyi pekiştirmek için gerçekleşen uçak tanıtımı ve çocuklarla beraber vakit geçirmek adına çizgi film gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor
img

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı
img

RAMS Park'ta tek gol var! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HTŞ kimdir? Suriye HTŞ terör örgütü mü? Şam düştü mü? Galatasaray Eyüpsor CANLI - ŞİFRESİZ izle! Esad kaçtı mı, Esad nerede? Suriye'de darbe mi oluyor? Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman? Lyon Nice CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Lyon Nice hangi kanalda, maçı ne zaman? Fatih Karagümrük Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Fatih Karagümrük Esenler Erokspor hangi kanalda, maçı ne zaman? Liverpool Manchester City kaç kaç, MAÇ SONUCU ne? Liverpool Manchester MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ izle! Liverpool Manchester City CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Liverpool Manchester City maçı ne zaman? GALATASARAY EYÜPSPOR maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Eyüp maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.