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Kastamonu'da 15 temmuz'un 10. yılında kahramanlık türküleri seslendirildi

Kastamonu'da 15 temmuz'un 10. yılında kahramanlık türküleri seslendirildi
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Kastamonu Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kahramanlık türküleri seslendirildi, katılımcılar şarkılara eşlik etti.

Kastamonu Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kahramanlık türküleri seslendirildi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Yıldır'ın yanı sıra, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan kahramanlık türküleri seslendirildi. Seslendirilen eserlerde Türk milletinin tarih boyunca vatanı ve bağımsızlığı uğruna verdiği mücadele, gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık türkülerle anlatıldı.

Katılımcılar seslendirilen şarkılara eşlik etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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