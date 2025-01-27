Kastamonu'da Yaralı Şahin'e Köylülerden Destek

Kastamonu'da merada yaralı halde bulunan ve uçamayan Şahin'e, köylüler sahip çıktı. Vatandaşların beslediği Şahin, ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler'de Hacıkayar köyünde mahallesinde merasında yaralı halde ve bitkin halde Şahin görüldü. Hacıkayalar köyü eski Muhtarı Mehmet Karaş tarafından fark edilen yaralı Şahin'in uçamadığı tespit edildi. Yaralı Şahin, bulunduğu yerden alınarak köyde vatandaşlar tarafından beslendi. Ardından yaralı Şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Korum ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şahin'in, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi. - KASTAMONU