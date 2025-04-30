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Kastamonu'da üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda üç katlı yarı betonarme bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

3 katlı ev alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde üç katlı yarı betonarme bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Selalmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Kuruhüseyino'ya ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında üç katlı yarı betonarme bina kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN YILMAZ - Yerel
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