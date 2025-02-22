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Kastamonu'da Karla Kaplı Köyde Hastalanan Çocuk İçin Zorlu Kurtarma Operasyonu
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan bir köyde hastalanan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin 4 saat süren mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde hastalanan bir çocuk, ekiplerin saatlerce süren mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı İnebolu ilçesine bağlı Erenyolu köyünde yaşayan 4 yaşındaki Muhammet Efe Çakal'ın ateşi yükseldi. Baba Satılmış Çakal, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel'in talimatıyla bir pikap ve iş makinesi köye yönlendirildi. Ekibin yoğun kar yağışı altında sürdürdüğü 4 saatlik mücadele ile köye ulaşıldı. İş makinesinin kabinine alınan küçük çocuk, pikap ile İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Çakal ailesi ekiplere çabalarından dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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