Kar sebebiyle kapanan yolda ekiplerden vatandaşlara sıcak içecek ikramı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan yolda AFAD ve Kızılay ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram etti. Jandarma ekipleri, ağır tonajlı araç sürücülerini yönlendirirken, karayolları ekipleri de kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan Seydiler-İnebolu karayolunda ekipler vatandaşları yalnız bırakmadı. Jandarma ekipleri, ağır tonajlı araç sürücülerini tekrar Seydiler istikametinde yönlendirdi. AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri ise bölgeye gelerek, sürücülere ve yolculara sıcak çorba, çay ve kek ikramında bulundu.

Ekipler, sürücülere kar yağışının yoğunlaştığı Küre mevkiinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar küreme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. - KASTAMONU

