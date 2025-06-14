Kastamonu'da Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kastamonu'da Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan törende konuşan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, "Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur" dedi.

Törenin ardından Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte hayatlarını kaybeden şehit ve gaziler için dua edilip, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törenin ardından Kastamonu'da vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği alanlarda jandarma ekiplerince açılan stantlarda teşkilatın kullandığı araç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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