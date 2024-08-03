Kastamonu'da Hamas liderinin şehit edilmesine tepki yürüyüşü düzenlendi

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) siyasi lideri Dr. İsmail Haniye'nin İsrail tarafından şehit edilmesine tepki göstermek için binlerce kişi, Kastamonu'da yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi.

İran'da suikasta uğrayan Hamas siyasi lideri Dr. İsmail Haniye'nin İsrail tarafından şehit edilmesine Kastamonulular tepki gösterdi. Kastamonu Milli İrade Platformu ve Memur-Sen Kastamonu İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eylemde Kışla Parkı'nda toplanan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kalabalık, kuşatma altındaki Gazze'ye ve Hamas siyasi lideri Dr. İsmail Haniye'nin şehit edilmesine tepki gösterdi.

" Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor"

Gazze'nin planlı bir şekilde soykırıma uğradığını söyleyen Memur-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, "Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor" dedi.

Gazze'ye yapılan saldırının planlı olduğunu belirten Bakır, "Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında BM çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz. Hitler Avrupa'sının, soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı, Hitler artığı katil Netanyahu, Nazi meclisinden farksız ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşturulmakla kalmıyor, öldürdüğü çocuklar için dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Siyonist rejim, Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Halt ediyor. Yine siyonist katiller, ABD'den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Haniye'yi gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direnişe devam edeceğini belirten Bakır, "Onlar, Haniye'yi öldürdüklerini sanıyorlar oysa Allah yolunda öldürülenler 'ölüler' değildir ve onlar Rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. - KASTAMONU