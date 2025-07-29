Kastamonu'da Bir Vatandaş, Sağlık Standından Faydalanarak 30 Yıllık Sigara Alışkanlığını Bıraktı

Kastamonu'da yaşayan bir vatandaş, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak için bir alışveriş merkezinde kurulan stantta verilen bilgilerden etkilenerek 30 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen "Dumansız Türkiye" etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında kurulan standlarda vatandaşlar, sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yöntemleriyle ilgili bilgilendiriliyor. Stantlarda sağlık personelleri tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi ve Sigarayı Bırakma Poliklinikleri hakkında vatandaşlara bilgiler aktarılıyor. Bu çerçevede, yaklaşık bir yıl önce Kastamonu'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) açılan standı ziyaret eden Taner Şahin isimli vatandaş, aldığı bilgiler ışığında sigarayı bırakmaya karar verdi. Sağlıklı Hayat Merkezi ve Sigarayı Bırakma Polikliniklerinden destek alan Taner Şahin, kısa süre sonra sigarayı bıraktı. Sigara kokusundan dolayı çocuklarının yanına bile yaklaşmak istemediğini ifade eden Şahin, 30 yıldır kullandığı sigaradan kedisini kurtardıkları için İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile sağlık personellerine teşekkür etti.

"Sigara içerken çocuklarım dahi yanıma gelmiyordu, şimdi kucağımdan inmiyorlar"

Kastamonu'da ikamet ettiğini ve alışveriş merkezinde çalıştığını söyleyen Taner Şahin, "Aşağı yukarı 30 yıldır sigara içiyorum. Tabii AVM'de çalıştığım için geçen yıl buraya bir stant kuruldu. Stanttaki sağlıkçılarımız, 'sigarayı bırakır mısınız' dediler. Benim de bırakmaya ümidim yoktu. 'Bir deneyelim' dedim. Sağlıkçıların kontrolünde denedim. Bir yıldır da içmiyorum. Sigaradan önce 3 çocuk babasıyım. Eve gittiğim zaman üstüm, her tarafım sigara kokuyordu. Çocuklarım dahi kucağıma gelmiyordu, kaçıyordu, 'baba üstün kokuyor' diyordu. Elbisemi astığım zaman bile odayı koku sarıyordu. Sigarayı bıraktıktan sonra çocuklarım kucağıma gelmeye başladı. AVM'de çalışıyorum, 2 merdiven yukarı çıktığım zaman yoruluyordum. Şimdi 5 merdiven, 10 merdiven çıkıyorum, hiç sıkıntı olmuyor. Ayrıca maddi olarak da külfetten kurtuldum. Sağlık İl Müdürlüğünün bu çalışmalarından çok memnunum, gerçekten bırakmak isteyen gelsin. Benim ümidim yoktu ama bıraktım" dedi.

"Sigarayı bırakmayı çok denedim ama bırakamamıştım, bırakmaya da ümidim yoktu"

Daha önce sigarayı bırakmayı çok defa denediğini fakat başarılı olamadığını anlatan Şahin, "Sabah kalktığım zaman ya da gece yatarken öksürükten uyuyamıyordum. Ne yapalım, ne yapalım bırakalım diye zaten niyetimde vardı, bırakmak istiyordum ama bırakamıyordum. Dördüncü denememde çalıştığım alışveriş merkezinde sağlık standı kuruldu. Sağ olsunlar buradaki sağlıkçılarımızın iknasıyla deneyelim dedim. Denedim ki bıraktım, bıraktığıma da sevindim. Sigara içenlere tavsiyem, bıraksınlar" diye konuştu.

"Standın amacına ulaştığını görüyoruz"

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Geçtiğimiz yıl burada açmış olduğumuz yine böyle sigarayı bıraktırma standımızı ziyaret eden bir vatandaşımız sigarayı bırakmış ve bir yıldır sigara kullanmadığını öğrendik. Günde yaklaşık 2 paket sigara içen bir vatandaşımızın sigarayı bıraktığına şahit olduk. Bu arkadaşımızı da şu anda buradaki standımızda görmek bizi ayrıca mutlu etti. Standın amacına ulaştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakmak isteyen ya da internet, madde bağımlılığı gibi rahatsızlıkları bulunanları Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezine beklediklerini söyleyen Dr. Yavuzyılmaz, "Psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, sosyal çalışma uzmanlarımız, bütün arkadaşlarımız hiçbir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyorlar. Bu şekilde sağlık danışmanlığı almak isteyen vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU