Kastamonu'da Bilim Şenliği Coşkusu

Kastamonu'da düzenlenen Bilim Şenliğine katılan öğrenciler, hem eğlendi hem de bilimsel deneyler yapma fırsatı buldu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "Bilim Şenliği" başladı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şenlikte, projeleri stantlarda sergilendi.Kastamonu Üniversitesi tarafından çılan stantta, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin hazırladığı gösteriler öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

"Gelişmiş Türkiye'yi oluşturma adına gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji ile buluşturmak zorundayız"

Şenlikte konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, "Günümüzde bilim ve teknoloji malumunuz baş döndürücü hızla gelişip ilerlemekte. Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uyduramayan ulusların, gelişmiş ülkelerin, ulusların ekonomik ve siyasi tahakküm ve sömürgesinden kurtulmaları maalesef mümkün değil. Bu sebeple güçlü bir Türkiye'yi, gelişmiş bir Türkiye'yi oluşturma adına gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji ile buluşturmak, onların bu alana olan ilgisini artırmak zorundayız. Bu ve benzeri etkinliklerin bu amaca matuf düzenlenen etkinlikleri olduğunu düşünüyorum. İnanıyoruz ki çok yakın bir gelecekte burada eserleri sergileyen çocuklarımız, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayacak birçok önemli buluş ve gelişmenin mimarı olacaklar "şeklinde konuştu.

"Bu organizasyonların ülkemiz için yeni inovatif düşüncelerin oluşmasına, milli teknoloji hamlesine katkı sunacağına inanıyoruz"

AR-GE çalışmalarının toplumlar için önemli olduğunu söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de, "Dünyada inovasyonun ve değişimin hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz ve bu çağın adına dijital çağ diyoruz. Dijital çağ içerisinde de inovasyonu önemseyen, ARGE'yi önemseyen toplumların ve ülkelerin bu yarışta bir sıfır öne geçtiğini görüyoruz. Bizler de üreten, geliştiren bir ülke olarak gençlerimizin sadece tüketmesi değil, üretmesi, geliştirmesi, inovasyon oluşturması anlamında bu tür organizasyonları önemsiyoruz ve bu organizasyonlar da ülkemiz için yeni yeni inovatif düşüncelerin oluşmasına, milli teknoloji hamlesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bunu da gençlerimizle başaracağımıza inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizin Türkiye yüzyılını imar edecek gençlerimizin inovatif bir düşünceye sahip olabilmeleri adına bizler, Kastamonu Milli Eğitim ailesi ve tüm paydaş kurumlar olarak onların yanında ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilim Şenliği'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Yardımcısı Atılgan ile İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, beraberindeki heyetle birlikte proje stantlarını gezerek bilgiler aldı.

Bilim Şenliği, üç gün boyunca ziyarete açık kalacak. - KASTAMONU