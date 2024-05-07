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Kastamonu'da 3 çocuk, buldukları cep telefonunu muhtara teslim etti

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Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk, parkta buldukları cep telefonunu mahalle muhtarına teslim ederek örnek davranış sergiledi. Muhtarlık tarafından sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı ve telefon kısa sürede sahibine teslim edildi.

Kastamonu'da 3 çocuk, parkta buldukları cep telefonu sahibinin bulunması için mahalle muhtarına telefonu teslim ederek örnek davranış sergiledi.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk, Harikalar Diyarı mevkiinde yerde cep telefonu buldu. Çocuklar buldukları cep telefonunu alarak mahalle muhtarlığına gitti. Telefonu Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez'e teslim edilmesinin ardından sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Telefon, kısa sürede bulunan sahibine teslim edildi.

Çocuklara teşekkür eden Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, "Mahallemizin gençleri Muhammed Emin Zengin, Abdulsamet Tokat, İbrahim Oruç Kök, Kuzeykent Harikalar Diyarı'nda buldukları telefonu muhtarlığımıza getirdiler. Sahibi bulunmuş ve telefon gençlerimizin de huzurunda teslim edilmiştir. Kendilerini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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