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Kastamonu Cide'de yılanın iskelede balık avlayıp yediği an cep telefonuyla kaydedildi

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Kastamonu Cide'de yılanın iskelede balık avlayıp yediği an cep telefonuyla kaydedildi Haber Videosunu İzle
Kastamonu Cide'de yılanın iskelede balık avlayıp yediği an cep telefonuyla kaydedildi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede yılanın suda balık avladığını fark etti. Vatandaş, yılanın avını yakalayıp kıyıya çıktığı ve kayalıklarda balığı yutmaya çalıştığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iskelede bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede beklerken suda yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra denizden kıyıya çıktığı görülüyor. Kayalıkların üzerine çıkan yılanın, ardından avladığı balığı yutmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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