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Kasım Aktaş ortaokulu'ndan yıl sonu sergisi

Kasım Aktaş ortaokulu'ndan yıl sonu sergisi
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Düzce'de Kasım Aktaş Ortaokulu tarafından düzenlenen Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar ve Harezmi Yıl Sonu Sergisi'nde öğrencilerin bilim, teknoloji ve sanatı buluşturan projeleri sergilendi. Programa Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve protokol üyeleri katıldı. Öğrencilerin performansları ve dünya birincisi Cihangir Yelegen'in gitar konseri büyük beğeni topladı.

DÜZCE (İHA) – Kasım Aktaş Ortaokulu tarafından düzenlenen Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar ve Harezmi Yıl Sonu Sergisi'nde öğrencilerin bilim, teknoloji ve sanatı buluşturan projeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kasım Aktaş Ortaokulu tarafından Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar ve Harezmi Yıl Sonu Sergisi düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Öğrencilerin sahnelediği performanslar izleyicilerden beğeni toplarken, Uluslararası Little Mozarts Yarışması Dünya Birincisi Cihangir Yelegen'in gitar konseri ve okul korosunun seslendirdiği eserler büyük alkış aldı.

Protokol üyeleri sergi alanında öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığı bilimsel, teknolojik ve sanatsal projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, sergi gün boyunca çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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