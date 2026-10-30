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Kasapoğlu, 30 Ekim İzmir depreminin 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

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Kasapoğlu, 30 Ekim İzmir depreminin 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 30 Ekim İzmir depreminin 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Kasapoğlu, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaşarak riskli yapıların yenilenmesi ve yapı güvenliği için çalışılacağını söyledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 30 Ekim İzmir depreminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Her aile, evinde güvenle yaşamak ister. Bu güveni sağlamak için atılan her adımın, gösterilen her gayretin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

30 Ekim'in İzmir'in hafızasında derin bir acı olarak yer aldığını belirten Kasapoğlu, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını ifade etti. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Altı yıl önce bugün kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalan ailelerimizin, evlatlarımızın, anne ve babalarımızın acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden her insanımızın hatırası bizim için kıymetli"

Deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmaya değinen Kasapoğlu, arama kurtarma ekiplerine, sağlık çalışanlarına, kamu görevlilerine ve gönüllülere teşekkür etti. Kasapoğlu, "O zor günlerde bir insanı daha hayata döndürebilmek için verilen mücadeleyi unutmadık. Enkaz başında çalışanların, yaralılarımızla ilgilenenlerin, tanımadığı insanların derdini kendi derdi bilenlerin emeğini unutmadık. 30 Ekim'in acısı yüreğimizde. Milletimizin dayanışması, acıyı paylaşmanın ve birbirine sahip çıkmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Depreme hazırlığın sürekli takip ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Riskli yapıların yenilenmesi, yapı güvenliğinin sağlanması, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve afetlere hazırlık konusunda hepimize görev düşüyor. Her aile, evinde güvenle yaşamak ister. Bu güveni sağlamak için atılan her adımın, gösterilen her gayretin yanında olacağız. Daha dirençli şehirler, sağlam ve güvenli yapılar inşa etmek; vatandaşlarımızın can güvenliğini her şeyin üzerinde tutmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 30 Ekim depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Acımız da dayanışmamız da hafızamızda. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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