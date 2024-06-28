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Kas Hastasına Doğumgünü Sürprizi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından kas hastasına doğumgünü sürprizi yapıldı. Polisleri çok seven kas hastası Murat Ersoy büyük sevinç yaşadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından kas hastasına doğumgünü sürprizi yapıldı. Polisleri çok seven kas hastası Murat Ersoy büyük sevinç yaşadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilesinde yaşayan kas hastası Murat Ersoy'a çok sevdiği polisler tarafından doğumgünü sürprizi yapıldı. Ellerindeki pasta ile doğumgününü kutlamaya gelen polis memurlarını gören Murat Ersoy, büyük sevinç yaşadı. Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Ersoy'un sevincine arkadaşları da ortak oldu. Polis memurları Ersoy'a doğumgünü hediyesini vererek birlikte pasta yedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Ersoy Kastamonu Taşköprü Yerel Yaşam Güncel Haberler

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