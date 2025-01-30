Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşları anmak için sivil toplum kuruluşları tarafından otel önüne karanfil bırakıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Yangında hayatını kaybedenler için sivil toplum kuruluşları tarafından anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunularak, otel önüne karanfil bırakıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak, "78 yurttaşımızı kaybettiğimiz bu otelin önünde hayatını kaybedenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaralı vatandaşlara acil şifalar ve geride kalanlara başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU