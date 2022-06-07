Kartal Kitap Fuarı 10 Haziran'da 2. Kez Kapılarını Açıyor - Haberler

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek "Kartal Kitap Fuarı", 10 Haziran'da kapılarını kitapseverlere açıyor. 90 yayınevinin katılımı ile gerçekleşecek olan kitap fuarında, 10 gün boyunca; söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinliklerinde tanınmış onlarca şair, yazar ve sanatçı yer alacak.

Söyleşilerin, kitap imza günlerinin, sahne performansları ile konserlerin yer alacağı fuar, Kartal Meydanı'na kurulacak olan 7000 metrekarelik açık hava ve butik konsepti ile de dikkat çekiyor.

SANATÇI NİYAZİ KOYUNCU, AÇILIŞ TÖRENİNDE SEVENLERİ İLE BULUŞACAK

10 Haziran Cuma günü saat 16.00'da yapılacak olan fuarın açılış töreninde; Ethem Baran, Gamze Güller, Harun Özen, Bülent Ayyıldız, Belma Fırat, İnci Aral, Yaşar Seyman yer alacak. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ödül töreni de saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Açılış gününün sonunda ise fuar alanında, sanatçı Niyazi Koyuncu'nun şarkıları yankılanacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Kartallı sevenleri, sanatçı Niyazi Koyuncu ile bir araya gelerek, sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edecek.

ONUR KONUĞU AYŞE KULİN

Kitap ve edebiyatseverlerin yazarlarla buluştuğu "Kartal Kitap Fuarı"nın bu yılki "Onur Konuğu" ise Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ayşe Kulin olacak.

Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla çok okunan, önemli ödüllere değer görülen, üslubundaki akıcılık ve yalınlıkla büyük övgü alan, birçok gazetede muhabirlik, çeşitli dergilerde yazarlık, yazı işleri müdürlüğü yapan ve uzun yıllar halkla ilişkiler uzmanı, televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalışan Ayşe Kulin, 11 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'da okurları ile buluşacak.

TÜRKİYE'NİN TANINMIŞ İSİMLERİ BU FUARDA BULUŞUYOR

Fuarın katılımcı yazar ve şairleri arasında; Müjdat Gezen, Kandemir Konduk, Ahmet Ümit, Ethem Baran, Gamze Güller, Harun Özen, Bülent Ayyıldız, Belma Fırat, İnci Aral, Yaşar Seyman, Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Hakan Bıçakçı, Mine Söğüt, Figen Şakacı, Ahmet Mümtaz Taylan, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Ayşe Kulin, Umay Umay, Atilla Dorsay, Yurdaer Okur, Banu Özyürek, Murat Çelik, Gökhan Yılmaz, Gülhan Tuba Çelik, Sonat Yurtçu, Mustafa Okumuş, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen, Beşir Ayvazoğlu, Ercan y Yılmaz, Beyza Ertem, Gülşah Elikbank, Zeynep Kaçar, Enver Aysever, Niyazi Yaşar, Av. Celal Ülgen, Prof. Dr. İsa Eşme, Mihrali Yener, Dr. Furkan Kayabaşoğlu, Ozan Bingöl, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Buket Arbatlı, Neslihan Önderoğlu, Derya Sönmez, Haydar Ergülen, Neşe Yaşın, Devrim Horlu, Gökhan Arslan, Pelin Özer, Latife Tekin, Barış Doster, Elfin Tataroğlu, Mahmut Çınar, Mustafa Kul, Psikolog Cevher Sönmez, Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Prof. Dr. Necdet Neydim, Adnan Özyalçıner, Mehmet Serdar, Mustafa Gazalcı, Tahir Şilkan, Altay Öktem, Turgay Kaantürk, Kadir Aydemir, Başar Başarır, Orhan Bahtiyar, Okan Çabalar, Sunay Akın, Emekli Amiral Türker Ertürk, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya, Feridun Andaç, Yiğit Bener, Şermin Yaşar, Gamze Arslan, Eda İşler, İlay Bilgili, Atilla Birkiye, Necati Tosuner, İbrahim Özkan Nebil Özgentürk, Müfit Can Saçıntı, Fikret Ercan, Kıymet Erzincan, Melih Yıldız, İsmail Biçer, Çiğdem Sezer, Demet Ekmekçioğlu, Serkan Türk, Hatice Meryem, Haluk Oral, Ayşe Sarısayın, Sinan Meydan, Zeynep Delav, M. Fırat Pürselim, Ahmet Selçuk İlkan, Bülent Emrah Parlak, Elif Akpolat, Fuat Selimay, İlyas Tunç, Bedia Ceylan Güzelce, Doğu Yücel, Mehmet Berk Yaltırık, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş, Suat Duman, Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Ali Mahir Başarır, Tuna Kiremitçi, Metin Uca, Doç. Dr. Orhan Çekiç, Cem Kalender, Kaan Murat Yanık, Mustafa Balbay, Irmak Zileli, Can Ersal, Işık Öğütçü, Turan Akıncı, Yavuz Ekinci, Faruk Duman, D. Ali Gültekin, Murat Ağırel, Timur Soykan, Deniz Utlu, Uğur Terzi, Karin Karakaşlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Abdullah Ezik, Nuri Kurtcebe, Ali Haydar Fırat, Levent Gültekin ve Erdal Erzincan yer alıyor.

Sunay Akın, Bülent Emrah Parlak, Yurdaer Okur, Metin Uca, Okan Çabalar ve Müfit Can Saçıntı ise tek kişilik performansları ile Kartal Kitap Fuarı'nda yer alacak isimler arasında.

Gündüz programlarında birbirinden değerli yazarların söyleşileri ile imza etkinliklerinin olacağı Kartal Kitap Fuarı, akşamları saat 21.00'de çeşitli performans ve konserlerle renklenecek. Fuarda ayrıca Faruk Duman'ın Kartal'da yaşanan bir aşk hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı 'Ayazma Kahvesi Aşıkları' isimli yeni romanının da lansmanı gerçekleşecek. 19 Haziran Pazar günü olan fuarın kapanışı ise Erdal Erzincan konseri ile yapılacak.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN KİTAP FUARINA DAVET

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kartal Kitap Fuarı ile ilgili şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Kartal'ımızı; tiyatro oyunları, fuarlar, konserler, uluslararası festivaller, kutlama ve anma programları, sergiler ve daha birçok etkinlik ile kültür sanat hayatının İstanbul'daki yeni merkezi haline getirme çalışmalarımıza öncülük ediyoruz.

Bu çalışmalardan bir tanesi de geçen sene büyük bir organizasyon ile ilkini düzenlediğimiz, tüm İstanbulluların ve hatta çevre illerden vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Kartal Kitap Fuarı.

Büyük bir kültür hizmeti sunarak birbirinden değerli yayınevlerini, yayıncıları, sanatçıları, şair ve yazarları aynı çatı altında buluşturduğumuz Kartal Kitap Fuarımızın bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz.

Onlarca söyleşi, imza ve kültür etkinlikleri ile okurlar ve yazarlar arasında güçlü bir köprü kurmaya çalıştığımız fuarın, geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un her yerinde yankı bulacağını düşünüyor, tüm komşularımızı 10-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak fuara davet ediyorum."

ANKA / Yerel