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Kartal'da Patenli Genç Tırın Arkasına Tutunarak Seyahat Etti

Kartal'da Patenli Genç Tırın Arkasına Tutunarak Seyahat Etti
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İstanbul'un Kartal ilçesinde bir genç, seyir halindeki bir tırın arkasına tutunarak dakikalarca tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kartal'da patenli bir genç seyir halindeki bir tırın arkasına tutunarak dakikalarca ilerledi. Patenli gencin tehlikeli yolcuğu ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal İlçesi, Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Paten süren bir genç, cadde üzerinde seyir halinde olan tırın arkasına tutunarak dakikalarca ilerledi. Hem trafiği, hem de kendi can güvenliğini tehlikeye atan genç bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. O anlar seyir halindeki başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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