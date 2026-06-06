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Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada

Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada
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Kartal Soğanlık'ta iki otomobilin maddi hasarlı kazası sonrası fotoğraf çeken taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir sürücü diğerine saldırırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kartal'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından fotoğraf çeken taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Soğanlık'ta meydana gelen olayda, seyir halindeki iki otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler, ilk etapta tutanak işlemleri için kazayı fotoğraflamaya başladı. Ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin hızla tırmanması üzerine taraflardan biri diğer aracın içine doğru hamle yaptı. Direksiyon başındaki şahsı darp etmeye başlayan saldırgana araç dışındaki diğer kişinin müdahale etmediği görülürken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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