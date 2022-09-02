Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da Dünya Barış Günü'nde türkü şöleni

Yerel Haberler

Kartal'da Dünya Barış Günü'nde türkü şöleni Kartal'da 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Sanatçı Tolga Sağ ve Muharrem Temiz sahne aldı.

Kartal'da Dünya Barış Günü'nde türkü şöleni

İSTANBUL - Kartal'da 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Sanatçı Tolga Sağ ve Muharrem Temiz sahne aldı. Kartallı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Başkan Gökhan Yüksel ve Sanatçı Arif Sağ da katılım sağladı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Sanatçı Tolga Sağ ve Muharrem Temiz Kartal Meydanı'nda sahne aldı. Konser öncesi, Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali çerçevesinde Türkiye'ye gelen farklı ülkeden sanatçılar festivalin son gününde sahne gösterilerini gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde dünya barışına yönelik mesajlar verildi. Vatandaşların yanı sıra Başkan Gökhan Yüksel ve Sanatçı Arif Sağ da konsere katılım sağladı. Kartallı vatandaşlar sanatçıların türkülerine eşlik etti. Konser sonrası Başkan Gökhan Yüksel, sanatçılara hediyelerini takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Yerel

Dünya Barış Günü Muharrem Temiz Tolga Sağ Eylül Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title