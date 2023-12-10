Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Tiyatro Oyunu Sergiledi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 'Başka Sen Yok ki' adlı tiyatro oyununu seyirci ile buluşturdu. Oyun, seyirciden tam not aldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde "Başka Sen Yok ki" adlı tiyatro oyununu seyirci ile buluşturdu. Şirin Gedikli'nin yazdığı ve oyuncu Ruhi Sarı'nın yönettiği oyun Kartal seyircisinden tam not aldı. Retorik Tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan ve oyuncular Ruhi Sarı, Emine Ün, İlker Kalay, Elif Çelik'in rol aldığı oyun, seyirciden uzun süre alkış aldı.

2 perdelik oyunda dünyayı terk etmeye karar vermiş olan Bahtiyar adlı karakterin başına gelenler, komik ve bazen de ironik bir dille sahneden aktarıldı. Bahtsızlığıyla ün yapmış Bahtiyar'ın yaşadığı tezat durumlara seyirci bazen gülerek bazen de hüzünlenerek yanıt verdi.

Ruhi Sarı'nın hem yönettiği hem de oynadığı oyunun sona ermesinin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars sahneye çıkarak oyuncuları, başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.

Başkan Yardımcısı Kars, tüm oyunculara ithafen oyuncu Ruhi Sarı'ya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal heykelciği takdim etti.