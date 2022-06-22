Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda Eğitimler Başladı

Kartal Belediyesi'nin okul öncesi ve okul çağındaki çocukların, erken yaşta trafik eğitimi alabilmesi amacıyla açtığı Trafik Eğitim Parkı'nda ilk eğitimler verilmeye başlandı.

Kartal Belediyesi'nin okul öncesi ve okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla Yalı Mahallesi'nde hayata geçirdiği 1.000 metrekare büyüklüğündeki Trafik Eğitim Parkı, eğitimlerine başladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret ederek kreş öğrencileri ile bir araya geldi, trafik ile ilgili detayların anlatıldığı dersi öğrencilerle birlikte takip etti. Ziyarette Başkan yardımcıları İmam Aydın ve Ali Apaydın da Başkan Yüksel'e eşlik etti. Yüksel, öğrencilerle sohbet ederek, trafik ile alakalı kendi tecrübelerini de paylaştı.

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM

Teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde verilen 60 dakikalık eğitimlerin; 30 dakikası, slayt ve videolu teorik ders anlatımı şeklinde yapılırken, 30 dakikası da pratik eğitimleri kapsıyor.

Çocukların kullanabilecekleri ve gerçek hayatta benzerlik gösteren; caddelerin, yolların ve trafik ile ilgili tüm detayların olduğu Trafik Eğitim Parkı'nda, genel trafik eğitiminin yanı sıra çocukların trafikte karşılaştıkları olumsuz durumlarda neler yapmaları gerektiği; minyatür trafik işaret ve levhaları, yaya geçitleri ve trafik lambaları ile öğretiliyor.

Verilen teorik eğitimin ardından Gökhan Yüksel ve öğrenciler, bu kez pratik eğitimlerin verildiği eğitim parkuruna geçti. Öğrenciler akülü araçlarına binerek araçları trafik işaret ve levhalarına uygun olarak kullanmayı, yaya geçitlerinde doğru yürüme kurallarını, trafik lamba ve işaretlerini takip etmeyi, yol çizgileri ile ışıklı ve sesli cihazlarda bulunan butonları kullanmayı, iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini ve trafikte geçiş öncelikleri gibi bilgileri pratik etti.

Trafik Eğitim Parkı, Kartal genelindeki tüm okulların 4-12 yaş aralığındaki öğrencilerine randevu sistemi oluşturarak sırasıyla hizmet vermeye devam edecek.

ANKA / Yerel