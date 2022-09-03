Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Zabıta Haftası'nı Personeli ile Kutladı

Yerel Haberler

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Zabıta Haftası'nı Personeli ile Kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini makamında ağırladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini makamında ağırladı.

196. yılı kutlanan Zabıta Haftası'nda Kartal Belediyesi zabıtaları, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti.

Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki başkanlık makamında gerçekleşen buluşmaya, Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat ve müdürlük çalışanları katıldı.

Ziyarette Başkan Yüksel zabıta personelini tebrik ederek, "Zabıta Teşkilatımızın 196. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı içtenlikle kutluyorum. Tüm Zabıta Teşkilatı ve belediyemiz bünyesinde çalışan zabıta arkadaşlarımın çok zor ve önemli bir vazife üstlendiklerini biliyorum. Komşularımız ve belediyemiz arasında önemli bir köprü kuran mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum" dedi.

Tebrikleri kabul eden Zabıta Müdürlüğü personeli de Başkan Yüksel'e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel Zabıta Eylül Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title