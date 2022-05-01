Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Ramazan Bayramı Kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı mesajında, "Önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle daha çok bir araya gelmek dileğiyle komşularımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın tüm dünyaya öncelikle sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Yüksel, ramazan ayı boyunca iftar sofralarında komşularıyla bir araya gelerek manevi iklimi birlikte yaşadıklarını ve bayramların paylaşma duygusunu artırdığını belirttiği mesajında şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunun en güzel örneklerini milletçe yaşadığımız bir ramazan ayını daha geride bıraktık. Bu süreç içinde her mahallede kurduğumuz sofralarda sizlerle buluşarak geleneklerimizin en nadide örneği olan paylaşma duygusunu yaşadık.

Uzun yıllardır ihtiyacını hissettiğimiz Aşevi ve Gıda Bankası'nı hayata geçirerek, bu ramazan gönül rahatlığı ile aşevimizde hazırlanarak sofralarımıza gelen iftar yemeklerinde bir araya geldik. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da gönderdiğimiz yardım kolilerini Gıda Bankamızda hazırladık. Sizler için kurduğumuz sofralarda titizlikle ve hijyenik koşullarda hazırlanan iftarlıklarla oruç açarken de ihtiyacı olan komşularımızın evlerine gönderilen ramazan kolilerini ulaştırırken de bunun manevi hazzını tüm kalbimizle yaşadık.

Bugün, Ramazan Bayramı'nı hep beraber karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Milletleri bir arada tutan da böylesi ortak değerlerdir. Herkesin birbirinin inancına ve düşüncesine saygı duyduğu, Anadolu'nun yüzyıllardan gelen mirası olan hoşgörüsüyle buluşması, beraber yaşaması, bayramlarımızın yarattığı manevi iklimdendir.

Bayramda büyüklerimiz başta olmak üzere, ailemizi, dostlarımızı ve komşularımızı unutmayarak paylaşma duygusunu doyasıya yaşayacağız. Hasret kaldığımız o eski bayramlaşmaları gerçekleştirirken sevdiklerimizin sağlığını riske atacak önlemlere de dikkat etmemizin kendimizin ve çevremizin sağlığını korumak adına büyük önem arz ettiğini de unutmamalıyız.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınına yönelik koruyucu önlemler yavaş yavaş sona ererken vaka ve vefat sayılarının da düşüş göstermesiyle birlikte, Ramazan Bayramı'ndan sonra sizlerin özlemini çektiğiniz günleri doyasıya yaşamanız için hazırladığımız etkinliklerde yine bir arada olacağız.

Önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle daha çok bir araya gelmek dileğiyle komşularımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın tüm dünyaya öncelikle sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum."