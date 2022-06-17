Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında

Daha önce Kütahya Belediyesi binası önünde caddeye yakın bir alanda hizmet veren Kart 43 Dolum Merkezi, belediye hizmet binası içerisindeki yerine taşındı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açılışta artık kart 43 dolum merkezinin kalıcı ve modern bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Belediye hizmet binası içerisinde yeni yerine geçen Kart 43 Dolum Merkezi'nin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy birlikte kesti.

Açılışta konuşan Başkan Işık, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediye hizmet binamızın atıl durumda ki bir alanını Kart 43 İşlem Merkezi olarak tahsis ettik. Yine hayırlı bir günde hayırlı bir iş için birlikteyiz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza tebrik ve teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha önce belediyemizin ön kısmında cadde üzerinde bir mekanda bu hizmet yürütülüyordu. Oranın gerek sosyal ihtiyaçları, gerekse vatandaşlarımızın bekleme durumunda yolla bağlantısının uygun olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. Geçici olarak orayı hizmete açmıştık. Şimdi kalıcı bir yere sahip olduk. şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel