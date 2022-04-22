Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, Çocuklara Çilek Fidesi Dağıttı

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Karşıyakalıları balkon ve bahçelerinde sebze-meyve yetiştirmeye teşvik etmek ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklara da gülümseten bir sürpriz yaparak çilek fidesi dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Şemikler İlkokulu'nu ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, miniklere bayram dolayısıyla saksıda çilek fideleri armağan etti.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün serasında yetiştirilen fideleri çocuklara dağıtan Tugay, "Toprağın bereketini birlikte göreceğiz. İlk çilek yetiştiren ve bana fotoğrafını gönderenlere hediyelerim olacak" dedi.

Başkan Tugay'a ziyarette Karşıyaka Belediye Meclisi Üyeleri Hülya Polat, Ali Ekber Güneş, Belma İnam ve Sevim Kirpiksiz de eşlik etti.