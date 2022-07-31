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Kars yerel haberleri | Arpaçay'da çevre yolu aydınlatılıyor

Kars yerel haberleri | Arpaçay'da çevre yolu aydınlatılıyor

Kars haberlerine göre Arpaçay'da çevre yolu aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

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Arpaçay'da çevre yolu aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

Arpaçay Belediyesi'nin girişimleriyle başlatılan çalışmalarla Arpaçay Çevre yolu ile ilçe giriş çıkışları ışıl ışıl oluyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Çevre yolunda yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Yetkili elektrik dağıtım şirketi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Çevre yolunda önemli bir eksik gideriliyor. İlçe giriş çıkışlarıyla birlikte yapılan aydınlatma çalışmaları Arpaçaylılara hayırlı olsun. Tabi Arpaçay çevre yolu uluslar arası taşımacılıkta önemli bir güzergah, İran'dan, Türkiye çeşitli illerinden hareket eden tırlar, Arpaçay'dan geçerek Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a giriş yapıyor. Bu açıdan da çevre yolunun ışıklandırılması gerekiyor. Çok güzel oldu. Artık Arpaçay giriş çıkışları ve çevre yolu ışıklandırmasıyla da bir başka güzel oldu" dedi.

Öte yandan Arpaçay'da yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar ışıklandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erçetin Altay Hisarcık Arpaçay Yerel Haberler

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