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Kars Valisi Ziya Polat'tan Kan Bağışı

Kars Valisi Ziya Polat'tan Kan Bağışı
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Kars Valisi Ziya Polat, Kızılay Şubesi'ni ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Polat, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kars Valisi Ziya Polat, kan bağışında bulundu.

Vali Ziya Polat, Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. Bir süre Kızılay İl Başkanı Kübra Hüryurt ile sohbet eden Polat, Başkan Hüryurt'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra kan bağışında bulunan Polat, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılay İl Başkanı Kübra Hüryurt'tan Kızılay'ın faaliyetleri ile bilgi alan Vali Ziya Polat, personele çalışmalarında başarılar diledi. Kars Valisi Ziya Polat, Kızılay Şubesi'nden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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