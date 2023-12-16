Kars Valisi Ziya Polat, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kars Valisi Ziya Polat, ziyaret ettiği mahallerde sorunları yerinde görüyor, sorunların kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Polat, Bahçelievler Mahallesine ziyaret gerçekleştirdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca çocuklarla da buluşan Polat, onlara kitap okumalarını tavsiye etti.

Kars Valisi Ziya Polat, ziyaret ettiği mahallerde sorunları yerinde görüyor, sorunların kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Polat, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Bahçelievler Mahallesine geldi. Burada mahalle muhtarı ve vatandaşlarla buluşan Polat, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek ve sorunların yerinde tespiti için mahalle ziyaretleri yaptığına dikkat çeken Polat, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Çocukları unutmadı"

Özellikle eğitime ve çocuklara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Polat, çocuklarla buluştu, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Polat, çocuklardan kitap okumalarını istedi.

Son olarak mahalle muhtarı ile birlikte mahalleyi gezen Polat, belediye hizmetlerini anlattı. Vatandaşlardan yapılan yatırımlara sahip çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı. Polat, yaptığı incelemelerin ardından mahalleden ayrıldı. - KARS