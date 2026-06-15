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Kars'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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Kars Valisi Ziya Polat, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı, yerli savunma ürünlerini inceledi ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Kars Valisi Ziya Polat, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılarak güvenlik güçlerinin çalışmalarını yakından inceledi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programda jandarma personelinin hazırladığı çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında bomba imha uzmanlarının gerçekleştirdiği uygulamalı gösteri ile jandarmanın görevlerinde aktif olarak kullandığı köpek unsurlarının sergilediği performans dikkat çekti.

Programın ardından stant alanını gezen Vali Ziya Polat, Jandarma Teşkilatı tarafından kullanılan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, silah sistemleri, araç-gereç ve teknik teçhizatın tanıtıldığı bölümlerde incelemelerde bulundu. Yetkililerden detaylı bilgi alan Polat, jandarmanın teknolojik kapasitesinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, teşkilatın vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Sergi alanında insansız sistemlerden operasyonel ekipmanlara, haberleşme cihazlarından güvenlik teknolojilerine kadar birçok materyal tanıtılırken, ziyaretçilere jandarmanın yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişine vurgu yapılan programda, teşkilat mensuplarının ülkenin dört bir yanında kamu düzeninin sağlanması, suçla mücadele ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına önemli görevler üstlendiği belirtildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve stant ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından sona erdi. Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısı, düzenlenen etkinliklerle bir kez daha gözler önüne serildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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