Kars'ta Türk Dünyasında Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu

Kars'ta, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yılı ve Azerbaycan'ın Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla düzenlenen 2. Uluslararası Sempozyum'da birçok ülkeden akademisyenler, Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı üzerine bildiriler sundu ve ortak tarihi, dili ile edebiyatı vurgulandı.

Kars'ta, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yılı ve Azerbaycan'ın Bağımsızlık Bölümünün 20. yılı dolayısıyla "Türk Dünyasında Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Araştırmaları 2. Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ile Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlkin Gulusoy gerçekleştirdi.

Sempozyumda, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferini konu alan bir video gösterimi sunuldu. Etkinlik kapsamında ayrıca plaket takdimi ve müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Toplam 5 oturumdan oluşan sempozyumda, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İsveç ve Rusya'dan çok sayıda akademisyen bildiriler sundu. Oturumlarda özellikle Azerbaycan Türkçesi, edebi ilişkiler, dil politikaları, kültürel miras, çeviri sorunları, yapay zeka temelli dil öğretimi ve edebiyatta metafor kullanımı gibi konular ele alındı.

Sempozyumun ilk oturumunda, Prof. Dr. Çulpan Zaripova Çetin ve Prof. Dr. Samal Tuleubayeva'nın başkanlığında Nizami Gencevi'nin Tatar edebiyatındaki etkisi, Azerbaycan diasporasının Kazakistan'daki gelişimi, sözlüklerde lehçe kelimelerin yeri, Azerbaycan-Özbek edebi ilişkileri, tarihi kaynaklarda Türk askeri terminolojisi, Koroğlu anlatılarında Avrupalı seyyahların gözlemleri ve nöro-dilbilimsel yaklaşımlar gibi konular işlendi.

İkinci oturumda ise Hüseyin Cavid'in mirası, Türk halk edebiyatındaki mitolojik dönüşümler, zihinsel engellilik sorununun edebiyattaki temsili, atasözlerinin çeviri problemleri ve şehir metaforu üzerinden kimlik arayışları gibi farklı perspektifler sunuldu.

Üçüncü oturumda, dil politikaları, Azerbaycan klasik edebiyatının Türkiye'deki yansımaları, Karabağ ve Tiflis merkezli edebi kimlik, Batı Azerbaycan ile Kars ağızlarındaki ortaklıklar ve şairler arası şiirsel diyalog dikkat çekti.

Dördüncü oturumda ise ortak Türk alfabesi, Kırgız ve Azerbaycan deyimleri, dijital dil öğretimi, alegorik anlatımlar, diasporada dil öğretimi, tartışmalarda şimdiki zaman kullanımı ve edebi kahramanların yorumlanması gibi temalar öne çıktı.

Beşinci ve son oturumda, yapay zeka tabanlı öğretim modelleri, Azerbaycan dil politikası, vatan temalı atasözleri, kadın temsilleri, dil öğretimindeki metodolojik yenilikler ve modern çağın edebi etkileri ele alındı.

Sempozyum boyunca, Türk dünyası halklarının ortak tarihi, dili ve edebiyatı üzerine yürütülen bilimsel araştırmaların önemi vurgulandı. Katılımcılar, akademik iş birliklerinin daha da geliştirilmesi, Azerbaycan Türkçesi'nin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi yönünde görüşlerini paylaştı. - KARS

