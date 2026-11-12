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Kars'ta mülki idare amirleri toplantısı Vali Polat başkanlığında yapıldı

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Kars'ta mülki idare amirleri toplantısı Vali Polat başkanlığında yapıldı
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Kars Valiliği'nde düzenlenen Mülki İdare Amirleri Toplantısı'na Vali Yardımcıları ve ilçe Kaymakamları katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar, ilçelerde devam eden kamu hizmetleri ve planlanan projeler değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, il genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve ilçelerde hayata geçirilmesi planlanan projelerin ele alınması amacıyla Mülki İdare Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları ve ilçe Kaymakamları katıldı. Toplantıda, Kars genelinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, ilçelerde devam eden kamu hizmetleri, tamamlanan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde duruldu. İlçelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik konular değerlendirildi.

Vali Yardımcıları ve Kaymakamların kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha verimli yürütülmesinin önemi ele alındı.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi, ilçelerde yürütülen çalışmaların yakından takip edilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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