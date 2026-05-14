Kars'ta kütüphane yatırımları yerinde incelendi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Kars'taki halk kütüphanelerinin inşaatını ve mevcut durumunu yerinde inceledi. Yeni kütüphanelerin gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştıracağı ve okuma kültürünü yaygınlaştıracağı hedefleniyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Abdulsamet Taş, Kars'taki kütüphane yatırımlarını yerinde inceledi.

Heyet, açılışı gerçekleştirilen Kars İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak kütüphanenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Modern yapısı ve donanımıyla dikkat çeken halk kütüphanesinin, öğrencilerden araştırmacılara kadar her yaştan vatandaşa hizmet vermesi hedefleniyor.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca yapımı devam eden Kağızman İlçe Halk Kütüphanesi ile Sarıkamış İlçe Halk Kütüphanesi inşaat alanlarında da incelemeler gerçekleştirildi. Çalışmaların son durumu hakkında firma yetkililerinden bilgi alan heyet, projelerin planlanan süre içerisinde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Kars genelinde kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik sürdürülen kütüphane yatırımlarının, özellikle gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırması ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. - KARS

