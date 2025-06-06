Kars'ta Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Kars'ta Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Kurban Bayramı namazı sabahın erken saatlerinde dolan camilerde gerçekleştirildi. Valilik ve milletvekilleriyle birlikte vatandaşlar, Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası yapılan açıklamalarda birlik ve beraberlik dile getirildi.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Kentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da vatandaşlar ile birlikte Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de bayram namazı için saf tuttu.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Ebul Hasanı Harakani'nin manevi huzurunda, Sultan Alparslan Camisinde bayram namazımızı Karslı hemşehrilerimizle birlikte eda ettik. İnşallah kurbanlarımızı kesmeye gideceğiz. Cenabı Allah Türkiye'mizin ve İslam Alemi'nin bayramını mübarek eylesin. Umut ediyoruz ki Gazze'nin kurtuluşuna İslam Alami'nin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin pekişmesine, birlik beraberliğimizin pekişmesine bayramımız vesile olur diye dua ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Mübarek bir güne uyandık. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Tüm İslam Alemi'nin, tüm milletimizin, Gazi Karslı hemşehrilerimizin bayramı mübarek olsun. İnşallah bu bayram zulüm altındaki Müslümanların kurtuluşuna sebep olur" diye konuştu.

Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisinde namazlarını kılan vatandaşlar cami çıkışında protokol üyeleriyle bayramlaştı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın

Nihal Candan hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı

Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.