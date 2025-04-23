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Kars'ta köy okulunda 23 Nisan coşkusu

Kars'ta köy okulunda 23 Nisan coşkusu
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Kars'ta köy okulunda öğrenciler, Atatürk posteri, ve bayraklarla yürüyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kars'ta köy okulunda öğrenciler, Atatürk posteri, ve bayraklarla yürüyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyü Şehit Mirza Ali Güney İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri okul bahçesinde bir araya geldi. saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra Atatürk posteri ve ellerindeki bayraklarla köy içerisinde yürüyerek bayramı kutladı. Öğrencilere velileri de eşlik etti. Öğrencilerin okul bahçesindeki gösterileri ise beğeni ile izlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlayan çocuklar, yapılan törenin ardından okuldan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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