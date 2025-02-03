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Kars'ta Kedi ve Köpeğin Sımsıcak Dostluğu Kameralara Yansıdı

Kars'ta Kedi ve Köpeğin Sımsıcak Dostluğu Kameralara Yansıdı
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Soğuk kış günlerinde Akyaka ilçesinde bir kedi ve köpeğin samimi dostlukları, bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde insanların içini ısıtan dostluk kameralara yansıdı. Soğuk kış günlerinin hakim olduğu kentte bir kedi ve köpeğin samimi arkadaşlığı görenleri şaşırttı.

Akyaka'da bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin köpekle uyuması anbean kaydedildi. Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde uyuyan köpeğe uzanarak uyuyan kedi yer alıyor. Genellikle anlaşamayan bu iki türün dostluğu ise görenlerin ilgisini çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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