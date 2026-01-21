Haberler

Kars'ta 'kar kaplanları'ndan hayat mesaisi

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 'kar kaplanları' olarak bilinen İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşım zorluğu yaşayan ambulanslar için yolları açıyor. Dondurucu soğuklara rağmen 7/24 görev yapan ekipler, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açıyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı felç ederken, "kar kaplanları" olarak bilinen İl Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle hastalara ulaşamayan ambulansların imdadına yetişiyor.

Kars genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, özellikle yüksek rakımlı köy yollarında ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden yolları açık tutmak için adeta zamanla yarışıyor. Kentin pek çok noktasından gelen hasta ihbarlarına gitmeye çalışan ancak tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin imdadına yine "kar kaplanları" yetişiyor. Digor, Selim ve Akyaka, Kağızman ve Arpaçay gibi ilçelerde kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen ambulanslar için iş makineleriyle yol açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor.

2100 rakımda zorlu mücadele

Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyü ve çevresinde 2100 rakımlı zorlu coğrafyada görev yapan kar kaplanları, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen dondurucu soğuğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Sadece yolları açmakla kalmayan ekipler, araçları kara saplanan veya tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları da kurtararak güvenli bölgelere ulaştırıyor.

Kars İl Özel İdaresi, 48 iş makinesi, 96 personel ve 8 şantiye ile 7/24 esasına göre karla mücadele ediyor. Kars'ta kar ve tipiden kapanan 208 köy yolundan 145'i bir gün içerisinde yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 63 köy yolunda ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 63 köy yolunun da kısa sürede açılması bekleniyor. - KARS

