Kars'ta Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıldönümü kutlandı

Kars'ta Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıldönümü kutlandı
Güncelleme:
Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta kutlama programı düzenlendi.

Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta kutlama programı düzenlendi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve Karabağ Zaferi'ni anlatan kısa film gösterisi ile başladı.

Programa katılan Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, "Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasını ortak sevinç ve gururla kutluyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de zafer bayramını kutladıklarını belirtti. Aliyev, "Vatan savaşında kazandığımız zafer, topraklarımız uğruna canını feda eden yiğitlerimizin ruhuna borcumuzdu. Halkımız, birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğinde hiçbir düşmanın bizi yenemeyeceğini gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk gününde, 'Türkiye bütün imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanındadır' demişti. İşte kardeşlik budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karabağ Zaferi konulu uluslararası şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program, Karabağ Zaferi konseri ve Halk oyunları dansları gösterisiyle sona erdi. Yoğun ilgi gören programda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanarak 2 devlet 1 millet vurgusu yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
